Geldkoffer ontploft tijdens waardetransport in Tilburg

Ⓒ TOBY DE KORT | MARICMEDIA

In Tilburg is dinsdagochtend hoogstwaarschijnlijk de verfbom van een geldkoffer in een waardetransportbus afgegaan. Een zogeheten plofkoffer wordt vaak bij waardetransporten gebruikt om de inhoud ervan onschadelijk te kunnen maken als de koffer op de verkeerde manier geopend wordt. De chauffeur ademde rook in en werd uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht.