Een op tien Nederlanders stamt af van 'de melkboer’

Vooral in de steden kwamen tweehonderd jaar geleden veel ’bastaardkinderen’ voor, zo blijkt uit Belgisch (dna) onderzoek waarover De Volkskrant schrijft.

In de stad en in de ’lagere sociale klassen’ was de kans op een buitenechtelijk kind twaalf keer groter dan op het platteland, aldus geneticus Maarten Larmuseau van de Universiteit Leuven. Dat had alles te maken met sociale controle.

Hoogleraar sociale geschiedenis Jan Kok bij de Radboud Universiteit vertelt aan de krant: „De seksuele moraal was los, vrouwen verarmden en belandden in de semi-prostitutie. In een stad als Amsterdam werd in lagere milieus wel 60 procent van de eerste kinderen geboren buiten het huwelijk. Zo bezien vallen deze aantallen me eigenlijk nog erg mee.”

Uit eerder onderzoek bleek dat in westerse landen nu ongeveer 1,7 procent van de kinderen een ’bastaard’ is, aldus de krant.