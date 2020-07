Warmste dag van het jaar: lokaal 36 graden

Vrijdagavond neemt de bewolking toe en in de nacht stijgt de kans op een (onweers)bui. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het minimaal 20 graden, meldt Weeronline. In de komende dagen neemt de temperatuur geleidelijk weer af.

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg kan men vrijdag rekenen op een warme dag: al rond het middaguur kan het daar 29 graden worden.

Vrijdagmiddag zal de lucht strakblauw zijn. In Groningen zal het ongeveer 28 graden worden, in het zuiden, bij Zeeuws-Vlaanderen, kan het wel 36 graden worden. Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel kunnen rekenen op een temperatuur van 30 tot 32 graden.

Op een verkoelende zeebries kan alleen gerekend worden in het Oostelijk waddengebied.

Zaterdag

Zaterdagochtend is er een mix van wolkenvelden en zon. Hier en daar kan een bui voorkomen en daarbij is onweer mogelijk. Het is broeierig en onaangenaam warm met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die rap oplopen. Aan het eind van de ochtend is het in de oostelijke provincies 26-29 graden. In het midden is het een graad of 25 en in het westen 23 graden.

Morgenmiddag draait de wind geleidelijk in het hele land naar het westen en daardoor stijgt de temperatuur niet verder. In het oosten gebeurt dat als laatste en langs de grens met Duitsland kan het lokaal nog 30 graden worden. Elders komen de maxima uit op 24-29 graden.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag volgt overal de verlossende afkoeling. In de avond is het nog een tijd 21-26 graden, maar na zonsondergang daalt de temperatuur geleidelijk. De minimumtemperatuur varieert van 14 graden in het oosten tot 16 in het westen.