DÜSSELDORF - Ook net over de Duitse grens is de politie helemaal klaar met de gevaarlijke excessen bij toeterende trouwstoeten. „De snelwegen en onze binnensteden zijn geen particuliere feestzalen. Iedereen moet zich hier aan de regels houden”, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Heribert Reul (CDU) in Düsseldorf.