Coronavirus nu ook in VS

Het CDC verwacht de komende dagen meer besmettingsgevallen in de VS van het Wuhan coronavirus tegen te zullen komen. Het heeft inmiddels een test ontwikkeld waarmee het virus sneller kan worden aangetoond bij reizigers vanuit China. De test zal ook worden ingezet bij de grote internationale vliegvelden van Atlanta en Chicago.

Seattle heeft een grote gemeenschap van Chinezen en ligt in de buurt van een andere grote gemeenschap van Chinezen, namelijk in het Canadese Vancouver waar ook de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hun toevlucht hebben gezocht.

Sinds de ontdeking van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan, zijn zeker zes mensen er aan gestorven. Inmiddels zijn er honderden gevallen in China en is de aandoening ook vastgesteld bij mensen in Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan.Van het virus, dat mogelijk afkomstig is van kippen, is aangetoond dat het van mens tot mens overspringt waardoor het zich zeer snel over de wereld kan verspreiden.

