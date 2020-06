Oud-marinier Jeannot waakt bij standbeeld Michiel de Ruyter

Zeevaarder en admiraal De Ruyter geldt als de grondlegger van het huidige Korps Mariniers.

Schmidt heeft de discussie over de moderne beeldenstorm de afgelopen dagen nauwgezet gevolgd. Toen het beeld van De Ruyter voorbij kwam, vond hij het tijd voor actie. „Toen werd er bij mij wat geraakt, ja”, zegt Schmidt tegen Omroep Zeeland.

Volgens Schmidt steunen veel mariniers het bewaken van De Ruyter. Maandagavond om 18.00 uur is hij afgelost door een vriend, eveneens oud-marinier.

Geen maatregelen

De actie is, in principe, eenmalig. „Vandaag brengen we deze boodschap. Die boodschap blijft, wat mij betreft. En misschien kom ik nog een keer terug.”

Vermoedelijk zal het standbeeld van De Ruyter niet snel worden omvergetrokken, stelt de regionale omroep, want de lokale Black Lives Matter-beweging vindt dat de beeldendiscussie de anti-racismeboodschap juist ’vertroebelt’. Ook de gemeente Vlissingen ziet nog geen reden voor extra beveiliging.