Kamer steunt mogelijke wapenleveranties aan Oekraïne

„Er is duidelijke taal nodig tegen Rusland”, zegt CU-Kamerlid Don Ceder donderdagavond in een debat over de situatie in Oekraïne. En daar hoort wat de kleinste coalitiepartij betreft óók bij dat Nederland mogelijk wapens levert aan Oekraïne. „We willen het verzoek welwillend bekijken”, zegt Ceder over de Oekraïense vraag naar militaire ondersteuning.

Ook coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zijn bereid om wapens te leveren, hoewel het enthousiasme bij D66 en CDA kleiner is dan bij de VVD. „Het leveren van wapens aan Oekraïne kan voor de Russen als een rode lap op een stier werken”, waarschuwt CDA-Kamerlid Agnes Mulder. „Tegelijkertijd horen we dat de troepenopbouw van Rusland aan de Oekraïense grens uitzonderlijk is.” En dus volgt Mulder de welwillende houding van haar partijleider en CDA-minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), die eerder al zei wapens te willen doneren.

Vuurwapens

De grote is vraag is wát Nederland precies kan leveren aan de Oekraïners. Het ministerie van Defensie zou inmiddels een lijst klaar hebben met goederen die naar Oekraïne gestuurd kunnen worden, met daarop onder meer helmen, scherfvesten en metaaldetectors voor mijnen. Of er ook vuurwapens op staan, is onduidelijk.

Partijen in de Tweede Kamer zijn het erover eens dat Nederland niet veel te bieden heeft: door jarenlange bezuinigen heeft Defensie amper spullen op voorraad. „Gezien de stand van onze krijgsmacht kan dat niet veel zijn”, zegt ook SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. „We hebben in Nederland meer ministers dan tanks, om maar een voorbeeld te noemen.” Toch vindt Van der Staaij dat Nederland alles uit de kast moet trekken: „Goede afschrikking is belangrijk en kan bloedvergieten juist voorkomen.”

VVD’er Ruben Brekelmans zegt bereid te zijn Oekraïne financieel te hulp te schieten. „Als we nieuwe wapens moeten kopen om ze aan Oekraïne te kunnen leveren, duurt dat heel lang”, zegt het Kamerlid. „Als we geen wapens op voorraad hebben, kunnen we kijken naar alternatieven.”

Oorlogstaal

Lang niet alle partijen in de Kamer zijn blij met Nederlandse wapenleveranties. „Ik hoor werkelijk van GroenLinks tot en met VVD dezelfde oorlogstaal”, klaagt SP’er Jasper van Dijk. „Dezelfde anti-Russische, pro NAVO-oorlogstaal.” Ook JA21 is tegen. „Praten is beter dan schieten”, stelt JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink. „Wij willen de-escaleren. Dan helpt het niet als de regering zwaait met het idee om wapens te sturen.”

Het kabinet heeft nog geen knoop doorgehakt over wapenleveranties. De lijst met spullen van Defensie moet nog gecontroleerd worden op Europese regels voor wapenexport. Nederland wil Oekraïne in ieder geval helpen om cyberaanvallen te voorkomen. Ook stelt het kabinet een duikteam en een extra fregat beschikbaar aan de NAVO, zo werd vandaag bekend.