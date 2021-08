Wat is China met raketsilo’s van plan?

Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - China speelt mogelijk balletje-balletje met kernraketten. Amerikaanse onderzoekers leiden dat af uit satellietfoto’s, waarop kleine witte kussentjes opduiken in dunbevolkte Chinese gebieden. Het zou gaan om opblaasbare installaties die vooral moeten verhullen wat daar onder gebeurt: het aanleggen van raketsilo’s. Het zou gaan om 330 silo’s in de oosterse provincie Xinjiang en in de woestijn van Gansu.