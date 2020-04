Kamer: wees ruimhartiger met bijstand zelfstandigen

D66-Kamerlid Van Weyenberg vraagt daarom, omdat sommige gemeenten bij de aanvraag van de speciale corona-bijstand voor zelfstandigen zorgen voor ’onduidelijkheid en onzekerheid’. Het probleem zit hem bij zzp’ers die in maart of april nog een factuur kregen uitbetaald voor werk dat ze al voor het uitbreken van de coronacrisis hebben gedaan.

Als het aan D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP ligt, tellen gemeenten alleen het inkomen voor werk dat daadwerkelijk in maart, april en mei wordt verricht mee in de berekening van de hoogte van de bijstand. De partijen vragen staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) om met gemeenten te onderzoeken hoe dat geregeld kan worden.

Alleenstaande zelfstandigen krijgen via de speciale bijstand iets meer dan 1000 euro per maand, voor zzp-echtparen of een zelfstandige met een partner ligt er 1500 euro klaar. Eventueel inkomen dat zzp’ers nog wel verdienen, wordt van die bijstand afgetrokken.

Zzp’ers

CDA-Kamerlid Palland heeft nog vraagtekens bij de hoogte van die uitkering. Ze stelt dat ’het wringt’ dat alleenstaanden maar 1000 euro krijgen, terwijl een zelfstandige met een partner die nog goed verdient 1500 euro krijgt. GroenLinks-Kamerlid Smeulders zou graag zien dat een zzp-echtpaar twee keer het bijstandsbedrag krijgt, zodat het niet rond hoeft te komen van 1500 euro per maand. Palland zet daarnaast vraagtekens bij het feit dat sommige gemeenten veel meer informatie opvragen dan andere.

De Kamer debatteerde dinsdag met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) over de regelingen die zij hebben opgezet om bedrijven en zelfstandigen op de been te houden tijdens de coronacrisis. Er was brede lof voor het steunpakket dat in korte tijd in elkaar is gezet.

Daarnaast wees de Kamer op de losse eindjes van de regeling. Zo is een meerderheid ervoor om flexwerkers die nu ontslagen worden, toegang te geven tot de ruimhartige bijstand voor zelfstandigen.