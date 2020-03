Forum schrapt partijbijeenkomst vanwege coronavirus

De twee kopstukken zouden maandagavond spreken in het Evoluon over de toekomst van FvD. De partij blaast het evenement af op basis van advies van geconsulteerde medici en vanwege adviezen van het RIVM en GGD voor de provincie Noord-Brabant.

Er werden bijna duizend mensen verwacht. „Het event in Eindhoven wordt later dit jaar ingehaald, de datum is afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt”, zo laat de partij weten.

Komend weekend organiseert GroenLinks een partijcongres in Den Bosch. Dat gaat vooralsnog wel door.