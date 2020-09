Belangrijk oorlogsmonument vernield vlak voor herdenking

Het waren oud-strijders die zondag de zogeheten Sunset March liepen die de vernieling ontdekten. Met deze dagelijkse tocht over de in 2018 geopende stadsbrug de Oversteek memoreren de veteranen een van de zwaarste delen van Market Garden. Hieraan deden 260 Amerikaanse parachutisten mee.

Het doel was Britse collega’s ontzetten door hen te helpen bij de verovering van twee bruggen over de Waal. Die oeververbindingen waren essentieel voor de bevrijding van de stad. 48 Amerikaanse militairen overleefden de oversteek niet.

Om hen te herdenken plaatste de gemeente in de nieuwe brug een zwarte plaquette. Deze natuurstenen gedenksteen is nu vernield. De hele brug fungeert daarnaast als monument doordat er op het wegdek 48 lichtmasten staan die ’s avonds één voor één in traag marstempo aangaan. De organisatie Sunset March zorgt ervoor dat er elke avond een veteraan is die bij zonsondergang met de lichten mee marcheert.

,,Het is volstrekt zinloos en vooral beschamend dat iets wat zo’n belangrijke gebeurtenis herdenkt wordt vernield”, vindt Tim Ruijling van Sunset March. ,,Gelukkig is er door de gemeente heel snel gereageerd. Ze hebben de plaquette weggehaald, een bord geplaatst waarop wordt uitgelegd wat er aan de hand is en proberen de schade zo snel mogelijk te herstellen.”

Ruijling wil verder niet te veel woorden aan de vernieling vuil maken. De frustraties die het oproept, wegen wat hem betreft niet op tegen de positieve ontwikkeling van de groeiende belangstelling die er voor de herdenking van de Waaloversteek is. De mars over het grootste oorlogsmonument van Europa is na ruim 2100 keer nationaal en internationaal zo bekend geworden dat zich spontaan mensen melden om mee te lopen.

Onder normale omstandigheden zou de organisatie dat geweldig vinden, maar door de coronaproblematiek moet Sunset March inmiddels mensen oproepen thuis te blijven. ,,Want anders kunnen we de anderhalve meter niet handhaven”, legt Ruijling uit. Wie toch graag mee wil lopen, kan zich via de website van de organisatie aanmelden. Tot eind deze maand zijn alle dagen vol gereserveerd.