Spaanse premier: vanaf 1 juli weer toeristen welkom

De stap komt niet als verrassing; eerder in de week kondigde de minister van Transport al aan dat het buitenlandse toerisme „vanaf eind juni weer op gang gebracht” wordt. Volgens José Luis Ábalos wordt daarbij dan wel gekeken naar de gezondheidssituatie in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. Hij zei ook dat de Spanjaarden dan weer buiten hun eigen provincie mogen reizen.

Ábalos zei dat de autoriteiten voorbereidingen treffen om het toerisme te controleren en in goede banen te leiden. Hij ziet allereerst veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld de Balearen en Canarische Eilanden omdat daar „de gezondheidssituatie heel positief is.” De bewindsman zei niet wat hij precies voor ogen heeft, maar komt naar eigen zeggen heel snel met concrete plannen.

De toerismesector staat voor 12 procent van de Spaanse economie en wil dat het snel afgelopen is met de beperkende maatregelen. De sector zou dit jaar hoe dan ook al ergens tussen de 90 en 125 miljard euro verlies lijden, zelfs als de regering eind juni het buitenlandse toerisme weer toelaat.

Demonstratie

Duizenden auto’s en motoren zijn zaterdag toeterend en met vlaggen in colonne door de Spaanse hoofdstad Madrid gereden in een demonstratie tegen de lockdownmaatregelen van de regering tegen het coronavirus. De optocht was georganiseerd als onderdeel van een landelijk protest door de rechts-populistische partij Vox.

Spanje gaat sinds 14 maart gebukt onder zowat de strengste lockdown in Europa.

De betogers riepen om het ontslag van premier Pedro Sanchez en vicepremier Pablo Iglesias. Vox-leider Santago Abascal hield een toespraak die zijn aanhangers rechtstreeks in hun auto’s konden volgen via de radio. Hij houdt de regering direct verantwoordelijk voor de „slechtste aanpak van de crisis op deze hele planeet.”

Protesten tegen het coronabeleid begonnen afgelopen week in de rijke wijk Salamanca van Madrid. Mensen sloegen op potten en pannen. De processie van zaterdag is echter de eerste georganiseerde betoging sinds de uitbraak van het virus in Spanje.

Mondmaskers

Spanje stelde woensdag het dragen van mondmaskers in openbare ruimten voor iedereen vanaf 6 jaar oud zowel binnen als buiten verplicht wanneer het niet mogelijk is 2 meter afstand tot elkaar te bewaren.

In Spanje zijn circa 28.000 coronapatiënten overleden op een totaal van bijna 280.000 vastgestelde gevallen. Bijna 200.000 coronapatiënten zijn inmiddels genezen.