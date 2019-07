België schrikt van hitte en lanceert code rood

Volgens het KMI worden woensdag en donderdag „de objectieve criteria van de alarmfase bereikt” met verwachte lokale temperaturen van 39 en 40 graden. Er is bij het besluit ook rekening gehouden met de ozonwaarden in de lucht.

Het instituut raadt mensen met de aanstaande „verzengende hitte” aan veel te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, het rustig aan te doen, in een gekoelde ruimte te verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, en directe zonnestralen te vermijden.

Ook wordt men opgeroepen „actie te ondernemen om uzelf en anderen in veiligheid te brengen en de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op te volgen”, aldus het KMI op zijn website.

Frankrijk

De Franse autoriteiten hebben dinsdag code oranje afgegeven voor 81 van de 102 departementen, tachtig daarvan wegens de zinderende hitte. Dat is volgens Météo-France een record. Het oude stond sinds juni op 78. In Bordeaux steeg het kwik tot 41,2 graden Celsius. In deze stad in het zuidwesten werd deze temperatuur nooit eerder gemeten.

Vrijwel heel Frankrijk is in staat van alarm wegens de tweede hittegolf binnen een maand. Alleen in drie westelijke streken in Bretagne, in het kustgebied langs de Middellandse Zee en op Corsica is het nog enigszins te harden. In de middag schommelde de temperatuur op tal van plaatsen rond de 40 graden, met Brive (41,3) als uitschieter.