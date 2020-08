Rode vlag op Haagse strand, tientallen mensen uit zee gehaald

Leden van de reddingsbrigade waarschuwen strandgangers voor de sterke stroming op het Zuiderstrand in Den Haag. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - De reddingsbrigade in Den Haag heeft het zondag erg druk. Er zijn al tientallen mensen uit zee gehaald en er is op het Zuiderstrand een persoon gereanimeerd, waarvoor ook de traumahelikopter uitvloog, meldt een woordvoerder. Voor het gehele 11 kilometer lange strand van Den Haag is daarom de rode vlag gehesen. De boodschap: ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk.