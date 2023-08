Snelheidsduivel gepakt met lasergun: 212 km/uur aangetikt op de N247

VOLENDAM - Een motoragent is in de nacht van woensdag op donderdag op een snelheidsduivel gestuit op de N247 in Noord-Holland. De automobilist reed maar liefst 212 km/uur, waar tachtig de toegestane maximale snelheid is.

De man is zijn rijbewijs én auto kwijt vanwege zijn topsnelheid afgelopen nacht. Ⓒ politie purmerend