19-jarige scooterrijdster omgekomen bij ongeval in Den Haag

Kopieer naar clipboard

Ⓒ District8.net

DEN HAAG - Door een ongeval op de Thorbeckelaan in Den Haag is een 19-jarige vrouw om het leven gekomen, meldt de politie via Twitter. Na een botsing tussen een scooter en een auto werd de bestuurster van de scooter zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed zij later aan haar verwondingen.