Brand in restaurant in Zaandam, tien woningen ontruimd

Ⓒ Inter Visual Studio

ZAANDAM - In een restaurant in Zaandam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De brand brak om 01.19 uur uit in de horecagelegenheid aan de Rozengracht en was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio snel onder controle. Acht naastgelegen portiekwoningen en twee woningen boven de eettent werden ontruimd.