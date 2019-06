’Bestraf seksuele intimidatie op werkvloer’

„Heel veel mensen hebben met seksuele intimidatie en intimidatie in het algemeen te maken. Ook in Nederland”, stelt Kitty Jong van het FNV. Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

AMSTERDAM - Werknemers krijgen meer middelen om intimidatie op de werkvloer aan te kaarten. Een tak van de Verenigde Naties heeft vandaag een verdrag aangenomen dat werknemers wereldwijd moet beschermen tegen geweld en seksuele intimidatie. Alleen Nederland twijfelt of ze het verdrag wel zal ratificeren, omdat het niet overtuigd is dat het veel verschil zal maken in de Nederlandse wetgeving.