Amsterdam - Na het derde verhaal over de zedenzaak aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman dat ik afgelopen week met collega Mick van Wely schreef, was de adjudant het zat. Boos twitterde hij vrijdagavond dat De Telegraaf maar een verhaal verzon en dat het geen steun was voor de mannen en vrouwen op missie.