LIVE | Bonaire in lockdown

00.05 - Bonaire in lockdown

Bonaire voert per 18 maart een lockdown in. Dat is een gevolg van het steeds verder stijgende aantal coronabesmettingen op het eiland. Gezaghebber Edison Rijna maakte dinsdag bekend dat het eiland naar risiconiveau zes gaat, wat onder meer een avondklok tussen negen uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends inhoudt.

Hij benadrukte dat iedereen zich aan de regels moet houden en de politie 'met harde hand' zal controleren dat niemand zonder toestemming in die uren op straat is. Bonaire (met ruim 20.000 inwoners) kende dinsdag een stijging van 62 nieuwe coronabesmettingen, waardoor het aantal van 298 werd bereikt.

Ook wordt een alcoholverbod ingevoerd. Verkoop door bars is verboden, ook het drinken van alcohol op straat is verboden. Restaurants mogen alleen tot acht uur ’s avonds maaltijden bezorgen, eten kan worden afgehaald zolang mensen in de auto blijven zitten. Er geldt een uitzonderingspositie voor bars en restaurants van hotels, maar alleen hotelgasten mogen daar worden bediend.

Essentiële winkels zoals supermarkten mogen open gaan, maar er mag maar één persoon per huishouden naar binnen. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht blijven. De scholen moeten dicht blijven tot 12 april. Leerlingen kunnen volgens Rijna digitaal onderwijs volgen. Ook crèches moeten dicht. Verder heeft de gezaghebber een dringend beroep op alle kerken, moskeeën en andere religieuze organisaties gedaan om dicht te blijven tot de situatie weer is verbeterd en religieuze diensten bijvoorbeeld digitaal te houden.

23.40 - Bijna 2500 coronadoden in Brazilië, in één dag

Brazilië heeft dinsdag een recordaantal van 2841 doden in een etmaal geregistreerd. Dat gebeurde nog niet eerder in het land, waar binnenkort een nieuwe minister van Gezondheid aantreedt.

In Brazilië bezweken al 282.127 mensen aan corona, op 11.603.535 besmettingen.

18.31 - België betreurt ’kettingreactie’ na ophef AstraZeneca-vaccin

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betreurt de Europese „kettingreactie” waarbij het ene na het andere land de afgelopen dagen besloot de inentingen met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk op te schorten. Hij heeft die frustratie ook overgemaakt aan zijn Europese collega’s, zei de bewindsman dinsdag tijdens een debat in de Kamer.

België blijft in tegenstelling tot een hele reeks EU-lidstaten waaronder Nederland met het vaccin van AstraZeneca inenten. Andere landen stopten daar na enkele meldingen van bloedklonters na de inenting mee. „Ik denk dat we de goede beslissing hebben genomen”, zei Vandenbroucke.

Hij wees erop dat van de 17 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk en de EU die tot nog toe een AstraZeneca-prik hebben gekregen, er bij 15 „een diepveneuze trombose vastgesteld en bij 22 een longembolie.” „Dat gaat dus om 0,0002 procent van de gevallen, terwijl we eigenlijk 0,0009 procent hadden verwacht.” Bovendien is het risico op tromboses en longembolie bij een coronabesmetting veel groter, gaf de minister mee.

„Voor ons is het buitengewoon belangrijk dat vaccins veilig zijn, en dat de gegevens over bijwerkingen Europees verzameld en beoordeeld worden. We zouden samen moeten beslissen op basis van zeer specifieke gegevens”, zei Vandenbroucke. Die ontbreken volgens hem nog.

17.33 - Zes aangiftes tegen politie

Tegen de politie in Den Haag zijn sinds de demonstratie van afgelopen zondag op het Malieveld zes aangiftes gedaan. De politie ontving daarnaast 120 klachten over het politiegeweld. Volgens een politiewoordvoerster is het merendeel van de klachten afkomstig van mensen die zondag niet bij de demonstratie aanwezig waren.

Niet alleen demonstranten doen aangifte. Ook een hondengeleider van de politie heeft aangifte gedaan, omdat hij en zijn hond werden bekogeld en in het nauw gedreven zijn en demonstranten de politiehond schopten. Deze agent zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.

17.15 - ’We zijn er nog niet’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen in het land doen wat ze kunnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Daar zit mijn zorg, dat sommige mensen denken dat het heel goed gaat. Ja, we zien effecten van de vaccinaties, maar we zijn zeker nog niet uit de gevarenzone”, waarschuwt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.

Het gedrag van mensen bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel ruimte er is om de maatschappij te heropenen. „Je kunt veilig versoepelen, mits de andere maatregelen goed in acht worden genomen”, zegt het afdelingshoofd. Het lijkt echter niet de goede kant op te gaan in dit opzicht. „We zien bijvoorbeeld dat weer meer mensen de weg opgaan, minder mensen werken thuis. Terwijl dat heel belangrijk blijft.”

Dat het aantal positieve testresultaten juist onder kinderen tot en met twaalf jaar sterk is toegenomen, met 35 procent, heeft te maken met meerdere factoren. In de eerste plaats gaan zij sinds 8 februari weer naar school. De drempel om hen te testen is laag, want dat moet al bij de geringste symptomen, zoals een snotneus. „We zien dat er meer wordt getest. Daarnaast is de Britse variant in alle leeftijdsgroepen besmettelijker, ook onder kinderen. Mede daardoor zien we meer uitbraken op scholen”, duidt Timen. Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners is bij kinderen tot en met twaalf jaar inmiddels hoger dan bij 60-plussers.

Van de ouderen is een steeds groter deel gevaccineerd. Toch nam ook in de hoogste leeftijdscategorieën het aantal besmettingen afgelopen week toe. „Er is geen reden om te denken dat we er al zijn”, vat Timen de situatie samen.

16.56 - Bijna 1,4 miljoen

Bijna 270.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal hebben bijna 1,4 miljoen mensen een eerste dosis gekregen, ongeveer 187.000 meer dan een week geleden. Bijna een half miljoen mensen hebben na die eerste dosis ook al de herhaalprik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Dat aantal steeg afgelopen week met ruim 81.000.

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna 580.000 mensen van 75 jaar en ouder zijn inmiddels ingeënt. Van hen hebben bijna 90.000 ook de tweede prik al gehad.

De vaccinatiegraad is het grootst onder 85- tot 89-jarigen. Iets meer dan driekwart van deze groep is ingeënt. Verder heeft bijna driekwart van de 80- tot 84-jarigen de eerste prik gehad. Twee op de drie 90-plussers zijn gevaccineerd

Verder zijn meer dan 350.000 medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra en de gehandicaptenzorg ingeënt, evenals bijna 250.000 bewoners van verpleeghuizen en cliënten van gehandicaptenzorg en ggz.

Nederland heeft tot nu toe bijna 2,9 miljoen vaccindoses gekregen, tegen bijna 2,6 miljoen doses vorige week. In de afgelopen week zijn bijna 314.000 doses ontvangen. Pfizer en BioNTech leverden 218.790 doses van hun vaccin Comirnaty. AstraZeneca leverde 95.040 doses, van Moderna ontving Nederland afgelopen week niets.

15.54 - Verdeling vaccins

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz wil samen met een aantal bondgenoten dat de Europese Unie alsnog aan de slag gaat voor een gelijke verdeling van de coronavaccins. Dat moet namelijk eventuele politieke spanningen tussen de lidstaten wegnemen.

De bondskanselier zei dinsdag op een persconferentie in Wenen dat binnen de EU gewerkt moet worden aan een „correctiemechanisme” voor de in zijn ogen scheve verdeling van de vaccins. Wat dat precies moet inhouden, is niet duidelijk.

2018: een ontmoeting tussen de Oostenrijkse premier Kurz en Mark Rutte. Ⓒ EPA

Bij de persconferentie waren ook de leiders van Bulgarije, Slovenië en Tsjechië aanwezig. Zij steunen, evenals Kroatië en Letland, Oostenrijk in de kwestie. Volgens de regeringsleiders staat voor dinsdagavond of woensdag een gesprek gepland met de EU-kopstukken Charles Michel en Ursula von der Leyen.

Kurz klaagde vrijdag dat vaccins niet op basis van inwonertal zouden worden verdeeld over de lidstaten. Hij wees er onder meer op dat Nederland beter is bedeeld dan Duitsland. Later bleek dat de vaccins die lidstaten niet bestellen naar een ander land kunnen gaan. Nederland zegt hier „maximaal” gebruik van te hebben gemaakt.

15.44 - Kremlin klaagt

Het Kremlin heeft ’een egoïstische campagne’ veroordeeld die zich richt tegen het Russische coronavaccin Spoetnik-V. Regeringswoordvoerder Dmitri Peskov noemde geen namen, maar hij reageerde op een vraag over Amerikaanse pogingen Brazilië ervan te weerhouden het vaccin te kopen.

Volgens de Russische regering druisen dergelijke acties in tegen het algemeen belang. Dat moet er juist op gericht zijn zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Rusland is ook tegen een concurrentiestrijd op het gebied van vaccins, zei Peskov.

Het relatief goedkope Russische vaccin overtuigt ook langzamerhand onafhankelijke deskundigen van zijn nut. Spoetnik-V wordt momenteel door het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) onderzocht. Volgens Russische autoriteiten zijn in al vier West-Europese landen overeenkomsten gesloten over de productie van het vaccin Spoetnik-V. Het gaat volgens de baas van het Russische Directe Investeringsfonds om bedrijven in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De Russische makers wachten echter nog op de goedkeuring van het EMA.

15.11 - Test op kinderen

De Amerikaanse farmaceut Moderna is een proef gestart met een vaccin tegen Covid-19 bedoeld voor kinderen.

14.37 - Voorlopig oordeel EMA

Het Europees Agentschap voor Medicijnen (EMA) ziet geen aanwijzingen dat stollingsproblemen komen door de vaccins van AstraZeneca.

14.10 - Hoger onderwijs

De opening van het hoger onderwijs begin volgende maand is volgens demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) nog niet van de baan. Ze blijft optimistisch dat het kabinet volgende week bekend kan maken dat studenten van het hbo en de universiteit weer fysiek les gaan krijgen.

De afgelopen tijd lopen de besmettingscijfers weer op. Maar „je moet breder kijken dan die cijfers”, aldus de bewindsvrouw. Het kabinet kijkt ook naar het welzijn van jongeren en constateert dat veel studenten het water aan de lippen staat. „Dat telt ook zwaar”, zei Van Engelshoven dinsdag na kabinetsberaad over het coronavirus.

13.23 - ’Veilig en effectief’

Het AstraZeneca-vaccin is veilig en effectief voor alle volwassenen. Inenting met dit vaccin tegen Covid-19 vermindert het risico op opname met 94 procent, zegt de Belgische viroloog Steven Van Gucht. „Op basis van de gegevens kunnen we stellen dat de voordelen groter blijven dan de risico’s. We vaccineren momenteel de oudere bevolking. Het is cruciaal dat dit niet wordt onderbroken, omdat het aantal besmettingen snel stijgt.”

In tegenstelling tot veel andere Europese landen gaat het inenten met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca in België door. Dat is maandag besloten na een spoedadvies van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. In een groot aantal landen waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen is het prikken met AstraZeneca opgeschort tot duidelijk wordt dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes.

13.02 - EMA komt om 14.00 uur met update

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), geeft om 14.00 uur een persconferentie over het coronavaccin van AstraZeneca. Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van dat vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen.

De persconferentie wordt gegeven door de directeur van het EMA, Emer Cooke uit Ierland.

Nederland willen weten of het vaccin van AstraZeneca kan leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een te laag aantal bloedplaatjes in het bloed.

Tot nu toe heeft het EMA steeds gezegd dat de landen de maatregelen uit voorzorg hebben genomen. Het gaat volgens de toezichthouder om weinig meldingen, waarvan ook niet duidelijk is of die zijn veroorzaakt door het vaccin. „Het aantal incidenten onder gevaccineerde mensen is niet hoger dan onder de rest van de bevolking”, stelt het EMA.

12.36 - Vijf vragen over prikpauze

Nederland stopt, na nieuwe meldingen over tromboses, uit voorzorg tijdelijk met de toediening van het AstraZeneca-vaccin. Wat betekent dit praktisch en zal het bij twee weken blijven, of is het vaccin dat toch al niet erg populair was nu definitief ons vertrouwen kwijt?

12.14 - ’Geen verband tussen stollingsproblemen en vaccin’

Bijwerkingencentrum Lareb ziet geen aanwijzingen voor een verband tussen stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle coronavaccins binnengekomen. „Maar daarbij werd geen verlaging van het aantal bloedplaatjes genoemd. De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is van coronavaccins”, zegt Lareb.

Het kabinet besloot zondagavond om ook in Nederland tijdelijk geen vaccinaties met AstraZeneca te geven. Aanleiding was het optreden van een zeldzame maar ernstige combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes bij een aantal mensen in enkele andere landen. „In Nederland is tot nu toe dit specifieke beeld niet gemeld”, aldus het bijwerkingencentrum.

Lareb gaf eerder al aan geen reden te zien om te stoppen met het AstraZeneca-vaccin.

De organisatie maakte dinsdag ook bekend dat er tot nu toe 138 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins zijn binnengekomen. Ook hier ziet Lareb geen direct verband met vaccins. „Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden”, aldus het bijwerkingencentrum.

Het gaat om 111 ouderen van 80 jaar of ouder, 23 tussen de 65 en 79 jaar en 2 onder de 65. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend. „Vrijwel allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd”, aldus Lareb.

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe 10.887 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 8853 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 708 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna en 1210 bij het vaccin van AstraZeneca. Van 116 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, koorts en misselijkheid. Ook reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een gevoel van warmte zijn vaak gemeld. Volgens Lareb verlopen de klachten bij de meeste mensen mild en zijn ze na een paar dagen over.

Het gaat om meldingen die tot en met 14 maart zijn binnengekomen en bekeken bij Lareb. Ze hebben betrekking op een geschat aantal van ongeveer 1,5 miljoen gegeven vaccins.

11.33 - Opnieuw geen Rock Werchter

Popfestival Rock Werchter gaat ook dit jaar niet door. De volgende editie van het Belgische festival, dat steevast veel Nederlanders trekt, is pas in de zomer van 2022, heeft de organisatie bekendgemaakt.

De coronapandemie zette vorig jaar ook al een streep door het festival. De afgelopen maanden groeide door de komst van de coronavaccins de hoop bij de organisatoren dat het festival deze zomer wel zou kunnen doorgaan. Maar „de allerbeste Rock Werchter-ervaring” blijkt er begin juli nog niet in te zitten, concluderen ze. Ze willen geen genoegen nemen met minder dan „een festival in volle vorm.”

10.58 - Experimenteel medicijn

De Verenigde Staten hebben fors meer doses van een experimenteel medicijn van AstraZenca tegen Covid-19 besteld. Het Brits-Zweedse bedrijf levert de Amerikanen een half miljoen doses extra voor een behandeling van de longziekte met een combinatie van twee antilichamen.

De VS en AstraZeneca hebben nu contracten lopen voor de levering van in totaal 700.000 doses van het middel AZD7442, dat nog wacht op goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. Met de extra doses is een bedrag gemoeid van 205 miljoen dollar. Dat ontvangt AstraZeneca als de toezichthouder goedkeuring geeft om het middel te gebruiken.

AZD7442 bestaat uit een combinatie van twee zogeheten monoklonale antilichamen, oftewel in het laboratorium nagemaakte antistoffen, die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten. Er lopen vijf onderzoeken naar de antilichamen. Eerdere experimenten wezen er volgens AstraZeneca op dat het middel in staat is de hechting van het coronavirus aan lichaamscellen te blokkeren.

10.54 - Lowlands komt met namen

Lowlands heeft ondanks de grote onzekerheid rondom de coronacrisis dinsdag een groot aantal namen gepresenteerd voor de line-up van dit jaar.

10.30 - Zorgen in België over stijging ic-patiënten tot boven de 500

Het aantal Covid-19-patiënten in België dat op de intensivecareafdelingen ligt is weer boven de 500 gestegen. Volgens de jongste cijfers van de Belgische gezondheidsautoriteiten liggen nu 2.112 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 503 op de ic’s. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week met 14 procent gestegen tot dagelijks gemiddeld 167.

Het is elf weken geleden dat er meer dan 500 coronapatiënten op de ic-afdelingen in België lagen. „Ik maak mij zorgen” , schrijft viroloog Marc Van Ranst op Facebook. „De coronacijfers zijn, na 16 weken stabiliteit (weliswaar op een hoog niveau), niet goed aan het evolueren.” Ook het aantal nieuwe besmettingen nam vorige week toe: tussen 6 en 13 maart kwamen er per dag gemiddeld 2.844 bevestigde gevallen bij, een toename met 21 procent in vergelijking met de week ervoor.

Volgens Van Ranst is de stijging „bijna volledig te wijten aan de Britse variant. Die is gedurende deze 16 weken ’onder de waterlijn’ aan een opmars bezig.” Die variant is, schrijft de viroloog, „tegelijkertijd meer overdraagbaar en (en dat is zeldzaam) meer ziekteverwekkend.”

09.00 - Duitse gezondheidsexpert: we staan op de flank van de derde golf

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland neemt weer snel toe. Het gaat om een toename van 20 procent in de afgelopen week, zegt een epidemioloog van gezondheidsinstituut RKI tegen de Duitse televisiezenderARD.

’Click en collect’ in Bremen, Duitsland. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

„We bevinden ons precies op de flank van de derde golf. Dat kan niet meer worden betwist”, zei epidemioloog Dirk Brockmann. De medisch expert ziet een verband tussen de exponentiële groei van het aantal besmettingen en de versoepeling van coronamaatregelen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en leiders van deelstaten besloten eerder deze maand om de lockdown te verlengen, maar er was ook ruimte om sommige maatregelen te versoepelen. Wel kan worden ingegrepen via een soort noodremprocedure als het aantal besmettingen per 100.000 inwoners meerdere dagen op rij boven de 100 uitkomt.

Het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners stond maandag op 83. Het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft gewaarschuwd dat medio april sprake kan zijn van 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Die bezorgdheid hangt samen met de snelle verspreiding van de Britse variant van het virus, die als extra besmettelijk wordt gezien.

08.00 - Buitenlander mag China weer in na inenting met Chinees vaccin

China gaat inreisbeperkingen versoepelen voor buitenlanders, mits die zijn ingeënt met een Chinees coronavaccin. Die middelen worden inmiddels op meerdere plaatsen in de wereld gebruikt, maar zijn nog niet overal beschikbaar.

China zit al een jaar grotendeels op slot voor buitenlanders. De Chinese ambassade in de Verenigde Staten meldt nu dat het visumaanvragen van mensen die zijn ingeënt met „Chinese Covid-19-vaccins” in behandeling gaat nemen.

06.00 - Kinderen mogen weer naar zwemles, buitensporten mag met vier

Met ingang van dinsdag worden enkele coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen volwassenen van 27 jaar en ouder met maximaal vier mensen op 1,5 meter afstand buiten sporten, vrachtwagenchauffeurs mogen weer theorie-examen doen en lessen volgen, en kinderen tot en met 12 jaar kunnen naar zwemles.

Veel zwembaden organiseren extra zwemlessen om de achterstallige lessen in te halen. „Dat kan nu gelukkig makkelijk, omdat de baden dicht zijn voor andere bezoekers”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), „en het is ook fijn dat we ruim voor de zomer beginnen. Zo kunnen kinderen veilig naar het strand in hun vakantie.”

Kinderen tijdens zwemles in een bad in Hilversum. Het kabinet laat nieuwe lessen weer toe. Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Tijdens de zwemlessen is er een coronaprotocol. Zo moeten ouders hun kinderen in zwemkledij, met daaroverheen een badjas of joggingpak, naar het zwembad brengen. Na de les mogen ouders helpen afdrogen, mits ze de 1,5-regel aanhouden. Ook zijn er speciale looproutes bij de kleedkamers.

05.00 - Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt op

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt snel. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo’n 40.000 positieve tests geregistreerd, ongeveer een kwart meer dan een week eerder. Dat zou het hoogste aantal sinds half januari zijn.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dat het in een week tijd 31.959 nieuwe gevallen had geregistreerd, vrijwel evenveel als in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4566 meldingen per dag. In de zes dagen erna zijn er 34.592 positieve tests bij gekomen, gemiddeld 5765 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1145, van wie 271 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 269). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,01. Dat getal, gebaseerd op de situatie van een paar weken geleden, geeft aan dat de uitbraak eind februari nog stabiel was. De mensen die nu positief testen, zijn begin maart besmet geraakt.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op 1,2 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden bijna 412.000 ook al de tweede dosis gekregen.

04.30 - Nederlandse grenzen weer open voor een aantal reizigersgroepen

De coronamaatregelen rondom het inreisverbod worden vanaf dinsdag verruimd. Daarmee mogen reizigers die op de lijst van uitzonderingen staan, zoals langeafstandsgeliefden, weer Nederland in.

Verder staan op de lijst van uitzonderingen onder anderen zakenreizigers, studenten, kennismigranten en professionals uit de culturele en creatieve sector. De uitzonderingscategorieën werden per 23 januari opgeschort vanwege de corona-ontwikkelingen. Die opschorting vervalt per 16 maart. Voor alle reizigers van buiten de Europese Unie of een Schengenland die niet tot een van de categorieën behoren, blijft het EU-inreisverbod gelden.

04.00 - Grote winkels mogen meer klanten verwelkomen

Grote winkelketens mogen vanaf dinsdag meer mensen in hun winkels toelaten. Het is een van de versoepelingen die het kabinet eerder aankondigde. Bij winkelen op afspraak gold voor winkels eerst dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Nu wordt ook gekeken naar vloeroppervlakte. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.

Bij het winkelen op afspraak gelden de gangbare regels rondom corona, zoals de 1,5-metermaatregel. Verder geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak moeten maken, en dat winkels werken met tijdvakken van minimaal tien minuten. De nieuwe regels maken het voor grote ketens iets aantrekkelijker om hun deuren weer te openen.

03.00 - Premier Estland besmet met coronavirus

De Estse premier Kaja Kallas heeft bekendgemaakt dat ze besmet is met het coronavirus. In een Facebookpost zegt ze dat ze zich over het algemeen goed voelt, lichte koorts heeft en verder geen symptomen vertoont. Kallas schreef vanuit huis te blijven werken en het land te leiden.

De Baltische staat kent een van de hoogste besmettingspercentages ter wereld. Sinds de coronapandemie is uitgebroken zijn ruim 86.000 Esten geïnfecteerd geraakt, 728 van hen hebben dat niet overleefd. In Estland wonen ruim 1,2 miljoen mensen.