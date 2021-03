LIVE | Kinderen weer naar zwemles, ook versoepeling buitensporten

Grote winkels mogen meer klanten verwelkomen

Kinderen mogen weer naar zwemles, buitensporten mag met vier

Met ingang van dinsdag worden enkele coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen volwassenen van 27 jaar en ouder met maximaal vier mensen op 1,5 meter afstand buiten sporten, vrachtwagenchauffeurs mogen weer theorie-examen doen en lessen volgen, en kinderen tot en met 12 jaar kunnen naar zwemles.

Veel zwembaden organiseren extra zwemlessen om de achterstallige lessen in te halen. „Dat kan nu gelukkig makkelijk, omdat de baden dicht zijn voor andere bezoekers”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), „en het is ook fijn dat we ruim voor de zomer beginnen. Zo kunnen kinderen veilig naar het strand in hun vakantie.”

Tijdens de zwemlessen is er een coronaprotocol. Zo moeten ouders hun kinderen in zwemkledij, met daaroverheen een badjas of joggingpak, naar het zwembad brengen. Na de les mogen ouders helpen afdrogen, mits ze de 1,5-regel aanhouden. Ook zijn er speciale looproutes bij de kleedkamers.

Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt op

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt snel. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo’n 40.000 positieve tests geregistreerd, ongeveer een kwart meer dan een week eerder. Dat zou het hoogste aantal sinds half januari zijn.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dat het in een week tijd 31.959 nieuwe gevallen had geregistreerd, vrijwel evenveel als in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4566 meldingen per dag. In de zes dagen erna zijn er 34.592 positieve tests bij gekomen, gemiddeld 5765 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1145, van wie 271 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 269). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,01. Dat getal, gebaseerd op de situatie van een paar weken geleden, geeft aan dat de uitbraak eind februari nog stabiel was. De mensen die nu positief testen, zijn begin maart besmet geraakt.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op 1,2 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden bijna 412.000 ook al de tweede dosis gekregen.

Grote winkelketens mogen vanaf dinsdag meer mensen in hun winkels toelaten. Het is een van de versoepelingen die het kabinet eerder aankondigde. Bij winkelen op afspraak gold voor winkels eerst dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Nu wordt ook gekeken naar vloeroppervlakte. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.

Bij het winkelen op afspraak gelden de gangbare regels rondom corona, zoals de 1,5-metermaatregel. Verder geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak moeten maken, en dat winkels werken met tijdvakken van minimaal tien minuten. De nieuwe regels maken het voor grote ketens iets aantrekkelijker om hun deuren weer te openen.

03.00 - Premier Estland besmet met coronavirus

De Estse premier Kaja Kallas heeft bekendgemaakt dat ze besmet is met het coronavirus. In een Facebookpost zegt ze dat ze zich over het algemeen goed voelt, lichte koorts heeft en verder geen symptomen vertoont. Kallas schreef vanuit huis te blijven werken en het land te leiden.

De Baltische staat kent een van de hoogste besmettingspercentages ter wereld. Sinds de coronapandemie is uitgebroken zijn ruim 86.000 Esten geïnfecteerd geraakt, 728 van hen hebben dat niet overleefd. In Estland wonen ruim 1,2 miljoen mensen.