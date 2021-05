ME grijpt in na onrust bij stadion De Graafschap, feest in Deventer

Fans van De Graafschap verwerken bij stadion De Vijverberg het mislopen van promotie naar de Eredivisie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

DOETINCHEM - Na het mislopen van promotie is het nog enige tijd onrustig geweest bij stadion de Vijverberg. Fans gooiden met zwaar knalvuurwerk en bleven na de wedstrijd tegen Helmond Sport hangen bij het stadion. De ME heeft opgetreden. Ook zijn er in de buurt van het stadion vernielingen aangericht. In het centrum van Deventer is juist een volksfeest losgebarsten met supporters van Go Ahead Eagles, nadat duidelijk was geworden dat de club promoveert naar de eredivisie.