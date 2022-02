Nederland haalt IS-vrouwen en kinderen op

Volgens VVD-minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) gebeurt dat ’na een zorgvuldig voorbereidingsproces, waarin alle relevante feiten en complexe omstandigheden in ogenschouw zijn genomen’. „Het kabinet zag een mogelijkheid tot overbrenging door middel van een speciale operatie.”

De vrouwen worden bij aankomst in Nederland aangehouden zodat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming, zegt de Justitieminister. „Met de overbrenging naar Nederland beoogt het kabinet te voorkomen dat deze vijf verdachten straffeloos blijven.”

’Verloren kinderen kalifaat’

Wie de vrouwen zijn die worden teruggehaald, wil advocaat André Seebregts niet bevestigen. Het gaat waarschijnlijk om Meryem S., haar twee kinderen haar moeder Naema. Zij spelen een rol in de documentaire De verloren kinderen van het kalifaat van Sinan Can en Daniëlle van Lieshout. Ook Amber K. (twee kinderen) uit Dordrecht staat waarschijnlijk op de lijst, net als Hafida H. (drie kinderen) uit Delft.

Hofstadgroep

Een andere vrouw die op de nominatie zou staan om terug te keren is Nawal H., voormalig lid van de Hofstadgroep. Zij heeft vier kinderen en kwam samen met Hafida aan het woord in een andere documentaire van Can: Retour Kalifaat.

Minister Yesilgöz zwijgt daarover. „In het belang van de veiligheid en privacy van betrokkenen en gezien de noodzakelijke vertrouwelijkheid van dit soort operaties, kunnen wij verder geen mededelingen doen over deze specifieke casussen.”

Zo’n dertig Nederlandse vrouwen en hun 70 kinderen zitten al twee jaar in detentiekampen in het Koerdisch deel van Syrië. De vrouwen sloten zich jaren geleden aan bij IS. Nadat het Kalifaat van de terreurgroep viel, belandden ze in Koerdisch gevangenschap. Een vijftiental is in de afgelopen jaren uitgebroken en ontsnapt naar de regio Idlib in Noord-West Syrië.

Het kabinet is al langer bezig om uitreizigers naar Nederland te halen om ze te berechten, terwijl het standpunt eerder nog was dat niet te doen. In navolging van IS-vrouw Ilham B. werkte het demissionaire kabinet al aan het terughalen van vijf IS-vrouwen.

Betrokken bewindslieden hebben de Koerdische autoriteiten in het noorden van Syrië in het najaar al gevraagd of zij bereid zijn om de repatriëring van vijf IS-vrouwen mogelijk te maken. De rechtbank in Rotterdam besliste dat het kabinet zich daarvoor moest inspannen, zodat de vrouwen bij hun rechtszaak aanwezig kunnen zijn.

’Straffeloosheid’

Eerder was het standpunt van het kabinet nog om geen IS’ers op te halen. Dat is gaan schuiven nadat de rechter de druk opvoerde. Als de vrouwen niet worden opgehaald, dreigen rechtszaken te verlopen waardoor straffeloosheid op de loer ligt. De kans bestaat dan dat ze ongemerkt alsnog naar Nederland komen, zonder dat vervolging dan nog mogelijk is.

Het ophalen van IS-vrouwen is extra pijnlijk voor de VVD. Die partij levert sinds kort de Justitieminister – Dilan Yesilgöz – die verantwoordelijk is voor de repatriëring. VVD-Kamerlid Ingrid Michon zei recent nog ferm dat IS-vrouwen ’in de zandbak’ moeten blijven om daar te worden berecht. Michon baalt van de actie. „Wéér moeten we, na een uitspraak van de rechter, IS-terroristen terughalen naar Nederland omdat ze zich beroepen op het recht om aanwezig te zijn bij de strafzaak.”

Ook in de Tweede Kamer is het sentiment veranderd. Inmiddels staat een meerderheid met enige tegenzin open voor repatriëring, ondanks dat partijen van links tot rechts beseffen dat die oplossing niet zonder risico’s is. Berechting in de regio blijkt tot op heden niet haalbaar, waardoor terughalen om te berechten door veel partijen als minst slechte oplossing wordt gezien. Betrokkenen waarschuwen dat dit echt niet de laatste IS-vrouwen zullen zijn die op deze manier naar Nederland worden gehaald.