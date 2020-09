Café dicht na mishandeling corona-toezichthouders

Een medewerker van het café bevestigt aan De Telegraaf dat er zondagmiddag politie in de zaak aanwezig was en dat de aanwezigen werd opgedragen de zaak binnen tien minuten te sluiten. Inmiddels is de kroeg verzegeld.

Onvoldoende afstand

De toezichthouders in Medemblik controleerden het café aan de Kaasmarkt even na middernacht op de naleving van de coronaregels. Daarbij merkten ze onder meer op dat er onvoldoende afstand werd gehouden. Ook bleek er te worden gerookt.

De uitbater van het café merkte de controleurs op, en ging met ze in gesprek. Dat liep dusdanig uit de hand dat de controleurs werden bedreigd met de dood, werden mishandeld en tegen hun wil werden vastgehouden in het café. De telefoon van de controleurs werd ook afgepakt door cafégangers, die foto’s hebben verwijderd.

De uitbater werd opgepakt en zit zondag nog steeds vast.

De kroeg is inmiddels verzegeld Ⓒ De Telegraaf

’Onacceptabel’

De burgemeester van Medemblik, Frank Streng, is boos over het voorval. „Toezichthouders zijn bedreigd, belemmerd in hun werkzaamheden. Dat is onacceptabel. Handen af van onze BOA’s en toezichthouders!” Daarop liet hij zondagmiddag de kroeg sluiten.