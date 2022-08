Burgemeester: ’Zes van onze inwoners uit het leven gerukt’

De 46-jarige Spaanse chauffeur van de vrachtauto wordt medisch onderzocht, zijn bloed is afgenomen om te zien of er medicatie is gebruikt en er wordt gekeken of hij ten tijde van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze is afgeleid. Naar verwachting wordt maandag duidelijk of hij zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Tevens wordt nagegaan waarom de 46-jarige daar op de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland, ruim vierduizend inwoners, terecht is gekomen met zijn lege vrachtwagen. „De onderste steen gaat hier boven komen”, zegt hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar.

Het Spaanse bedrijf dat eigenaar is van de vrachtwagen, El Mosca, reageert ontdaan op het nieuws. „We willen ons diepste medeleven betuigen aan de families van de slachtoffers en wensen een spoedig herstel aan degenen die gewond zijn geraakt bij deze tragische gebeurtenis.”

Het bedrijf zegt in een reactie tegen La Verdad dat de autoriteiten op hun medewerking kunnen rekenen. „De informatie die we tot nu toe hebben, wijst op het bestaan van een ander voertuig dat het ongeval zou hebben veroorzaakt”, aldus een woordvoerder van El Mosca.

El Mosca stuurt ook een bemoedigend bericht naar de chauffeur van de vrachtwagen en naar zijn familie, „die echt ingewikkelde uren doormaken.”

Het drama heeft de Hoeksche Waard volgens waarnemend burgemeester Aptroot „in diepe rouw” gestort. „Zes van onze inwoners zijn letterlijk uit het leven gerukt, onder wie een hoogzwangere vrouw. Dit vreselijke nieuws raakt ons in het hart. Wat de bewoners hebben meegemaakt, is niet met woorden te beschrijven.”

Aptroot meldde dat hij zaterdagavond een steunbetuiging kreeg van Mark Rutte en zei dat ook het medeleven van de koningin en koningin zeer worden gewaardeerd. Maandag wordt volgens hem met drie plaatselijke vertegenwoordigers besproken op welke wijze een eventuele herdenking van de slachtoffers vorm kan worden gegeven.

„Dit is een vreselijk incident. Het was direct bij ons duidelijk dat veel mensen waren getroffen. De locatie van het incident is gemaakt tot plaats delict”, aldus een politiewoordvoerster zondag.