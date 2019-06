Amsterdam - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ligt onder vuur na berichten dat het de afgelopen jaren druk heeft uitgeoefend op medewerkers om verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet in te trekken. Maar in de zeldzame gevallen dat dit wél gebeurt, is het maar de vraag of deze mensen ook daadwerkelijk het land worden uitgezet.