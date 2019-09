Samsom vindt liefdesgeluk in Brussel

PvdA-leider Diederik Samsom en zijn voorlichter Saar van Bueren tijdens een bezoek aan Middelstum in 2014. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Ze is de vrouw die Diederik Samsom helemaal restylede en er daarmee mede voor zorgde dat de PvdA in 2012 een fantastische verkiezingsuitslag haalde. Niet veel later, Samsom lag inmiddels in scheiding, werd er aan het Binnenhof geroddeld over een verhouding tussen toenmalig PvdA-voorlichter Saar van Bueren en de partijleider. Niets van waar werd toen beweerd, maar sinds ruim een jaar zijn de twee dan toch wèl een stel.