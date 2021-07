Twaalf jaar cel geëist tegen oud-chef Surinaamse Centrale Bank

Het OM eiste tegen medeverdachte Ashween Angnoe vijf jaar cel en een boete van ruim 6000 euro, kwam dinsdag naar voren tijdens de rechtszitting in Paramaribo. Angnoe en Van Trikt waren lange tijd collega’s bij eerdere werkgevers.

In het betoog van de officier van justitie kwam de naam van oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad geregeld voor. Het OM ziet hem als medeverdachte in de zaak van Van Trikt en Agnoe. Tegen Hoefdraad, die nog altijd voortvluchtig is, werd in februari twaalf jaar cel geëist. Hij wordt beschuldigd van corruptie, witwassen en overtreding van de bankwet.