Rivalen noemen Sanders kansloos in presidentsrace tegen Trump

Bernie Sanders en de meer gematigde Joe Biden tijdens het debat vannacht. Ⓒ AFP

CHARLESTON - De Democratische senator Bernie Sanders heeft tijdens het debat in Charleston in de staat South Carolina van de andere deelnemers forse kritiek gekregen op de hoge kosten van zijn ambitieuze economische plannen. Zijn rivalen waarschuwden dat de Democratische partij met Sanders als presidentskandidaat het Witte Huis en de controle in het Congres zal verliezen.