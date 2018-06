Partijen eisen opheldering beveiligingslek

„We willen een brief van Rutte”, aldus D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Hij noemt het nieuws alarmerend en zegt mee te leven met Wilders. Ook andere partijen reageren onthutst.

ZIE OOK: Lekkende agent Faris K. werkte in Wilders-unit

’Extra zorgelijk’

Jesse Klaver van GroenLinks: „Het is al verschrikkelijk genoeg dat Wilders beveiliging nodig heeft. Als daar een lek in zit is dat extra zorgelijk. Het mag niet zo zijn dat iemand die bescherming nodig heeft zich zorgen moet maken over zijn veiligheid.”

Volgens Sybrand Buma van het CDA raakt het beveiligingslek de directe veiligheid van een collega-politicus die niet kan functioneren zonder beveiliging. „Dit soort risico’s kunnen we ons niet permitteren. Dit moet opgehelderd worden.”

’Er moet duidelijkheid komen’

„Schokkend” noemt Gert-Jan Segers (ChristenUnie) het lekken. „Er moet zo snel mogelijk worden uitgesloten dat er meer mis is in de beveiliging van Kamerleden en er moet duidelijkheid komen hoe deze persoon toch in deze positie is gekomen.”

Regeringspartij VVD heeft geen behoefte aan een brief van het kabinet over de kwestie. „Inmiddels vindt onderzoek plaats naar deze kwestie, dat moeten wij als politiek niet in de weg lopen. Wel wil de VVD graag opheldering over hoe de screening bij beveiliging van belangrijke posten verbeterd kan worden”, laat fractievoorzitter Halbe Zijlstra weten.