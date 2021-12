Aangifte met 22.000 ondertekeningen tegen Willem Engel: ’Hij mag er niet langer mee wegkomen’

Zelfverzekerd staat Dikkeboom aan het eind van de ochtend met een zwarte map voor de ingang van de Rotterdamse rechtbank. Er zit een usb-stick in, waarop de ruim 22.000 ondertekeningen van zijn aangifte en het bewijsmateriaal met onder meer vele tweets van Engel staan. „Het voelt goed om hier te zijn.” Tot zijn opluchting zijn er geen aanhangers van Viruswaarheid aanwezig. „Dat wilde ik ook echt voorkomen en daarom heb ik niet openbaar aangekondigd dat ik hier de aangifte zou gaan indienen.”

Dikkeboom wil met het burgerinitiatief, dat in november online is gezet, een halt toeroepen aan het in zijn ogen gevaarlijke activisme van Engel. Hij wijst erop dat procureur-generaal Gerrit van der Burg in januari van dit jaar – vlak na de avondklokrellen – al hamerde op actie tegen opruiing in de coronacrisis. „We moeten daar niet te luchtig over denken”, zei Van der Burg bij Op1.

Maar tot ongenoegen van Dikkeboom is Engel nog altijd niet vervolgd. „Dat moet nu veranderen. Hij mag er niet langer mee wegkomen.” De Harderwijker wilde eerst de aangifte bij Van der Burg aanbieden, maar deed het uiteindelijk bij het Rotterdamse OM, de regio van Engel.

’Engel ontwricht en polariseert’

In de aangifte komen talloze uitspraken van de voorman van Viruswaarheid langs. Dikkeboom: „Zo stelde hij dat mensen anderen opzettelijk moeten besmetten, zodat we met z’n allen immuun zijn en de crisis voorbij is. Of hij riep mensen op om naar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam of naar Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad te gaan. Daarmee ben je bezig met opruiing en ook een poging tot zware mishandeling. Want corona kan tenslotte zelfs tot de dood leiden. Je ontwricht en polariseert de samenleving met smaad en laster en jaagt angst aan. Hij zegt bijvoorbeeld ook dat het vaccin kankerverwekkend is. Dat is overduidelijk strafbaar.”

Willem Engel: „Door deze campagne te voeren en haat te zaaien tegen mij, voel ik mij niet veilig meer.” Ⓒ ANP/HH

De recente rellen in Rotterdam ziet Dikkeboom ook als direct gevolg van de in zijn ogen opruiende oproepen van Engel. „Hij zal nooit toegeven dat hij heeft gezegd dat mensen dat moeten doen, maar daar komt het wel op neer. Datzelfde geldt als hij zegt dat mensen ’eens koffie moeten komen drinken bij de priklocaties van de GGD’.

Het Rotterdamse OM laat weten de aangifte te onderzoeken en daarbij ’voortvarend’ te werk te gaan. „Dat de aangifte meer dan 22.000 keer ondertekend is, is zeker een signaal dat het leeft in de maatschappij”, zegt persofficier Daniëlle van Zetten. Ze kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat er meer duidelijk is over een eventuele vervolging.

Dikkeboom is daar tevreden mee. „Het is goed om te zien dat het serieus wordt genomen. Ik zei al tegen het OM dat ik voor kerst verwacht meer te horen, maar dat zal wel niet lukken”, knipoogt hij.

’Valse aangifte’

Willem Engel is van mening dat de aangifte vals is: volgens hem staan er geen strafbare feiten in. „Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn”, zo liet hij eerder weten.

Inmiddels heeft Engel zelf weer aangifte gedaan tegen Dikkeboom, blijkt uit de site van Viruswaarheid. Dat is deze week gebeurd. Engel beschuldigt hem van stalking, valse aangifte, smaad en laster, dwang, haatzaaien en aanzetten tot geweld. Hij spreekt daarin over berichten die Dikkeboom op sociale media heeft geplaatst en op de website stopwillemengel.nl. „Door deze campagne te voeren en haat te zaaien tegen mij, voel ik mij niet veilig meer.”

En zo regent het dus aangiftes over en weer. „Maar die van Engel raakt kant noch wal”, claimt Dikkeboom. „Ik houd me echt bezig met een inhoudelijke aangifte.” Iets waarmee Engel het op zijn beurt weer oneens is.