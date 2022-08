LIVE | Officiële hittegolf is een feit: benodigde vijfde zomerse dag in De Bilt is binnen

Ter illustratie, mensen zoeken verkoeling op het strand van Scheveningen tijdens een warme zomerdag. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

Nederland heeft een tropisch weekend voor de boeg. Om 10:00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25,0 graden gemeten en daarmee is aan de voorwaarden van een officiële hittegolf voldaan. Sinds dinsdag zijn de maxima boven 25 graden uitgekomen en woensdag, donderdag en vrijdag werd het tropisch warm. Vandaag is de vijfde zomerse dag met een maximumtemperatuur van 25 graden en meer. Uiteindelijk wordt het ook vandaag weer tropisch warm.