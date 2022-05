Haar van vrouw (22) in brand gestoken in Tilburg

Dat meldt de politie vrijdag.

Sterke brandlucht

De 22-jarige vrouw stapte donderdag 5 mei rond 14.50 uur op het Buurmalsenplein in bus 2. Ze ging op een stoel aan de linkerzijde langs het gangpad zitten. Ze had oortjes in en luisterde muziek. Toch hoorde ze dat achter haar een man en een vrouw ruzie maakten. Plotseling rook ze een sterke brandlucht, ze legde haar staart naar voren en zag dat er haren verkruimeld waren.

Het slachtoffer keek achterom en zag toen dat een vrouw achter haar zat die een aansteker in haar handen had. Die vrouw riep iets tegen haar over ’het in de fik steken van haar haren’. Vervolgens stond de verdachte op en gaf ze het slachtoffer ook nog een elleboogstoot. Hierna stapte ze uit bij de halte Europalaan / Baden Powellaan.

’Geen enkele aanleiding’

Het slachtoffer stapte een halte verder uit en waarschuwde de politie. Volgens haar had ze geen enkele aanleiding gegeven tot de mishandeling. Onderzoek onder meer aan de hand van camerabeelden leidde al snel naar een 37-jarige Tilburgse die vrijdag kon worden aangehouden.