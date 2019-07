Alleen medicijn VS kan doodzieke Shymo (19) redden

Het begon met pijn in haar lies, ze verloor het gevoel in haar linkerbeen en ging in februari 2017 voor een MRI-scan naar het Rode Kruis Ziekenhuis. Na die uitslag begon de medische rollercoaster, waar de tiener nu al bijna 3 jaar in zit. „Er zit iets wat er niet hoort maar wij kunnen niet zeggen wat”, zeiden doctoren, waarna ze werd doorverwezen naar het VUmc in Amsterdam.

Agressief

Na weefselonderzoek kreeg ze de uitslag: „Shymo je hebt een zeldzame vorm van kanker met het gen H3K27M: diffuus, snelgroeiend, kwaadaardig en erg agressief.” Chemotherapie en bestraling zouden de tumor niet kapot kunnen maken, maar alleen de groei mogelijk tijdelijk kunnen stoppen.

Naast bestraling, tien maanden chemotherapie en slecht nieuws over de groei van de tumor, wist Shymo haar HAVO diploma te halen.

Door die groei, is niet meer alleen haar linkerbeen verlamd, maar gaat de dwarslaesie steeds hoger zitten. Sinds augustus 2018 zit Shymo in een rolstoel.

Nieuw medicijn

Afgelopen februari kreeg de tiener te horen dat de tumor nu ook in haar hoofd zit. De MRI-scan van juni 2019 liet zien dat de tumor, ondanks medicijnen, gewoon doorgroeit.

„Mijn oncoloog heeft mij kort geleden gewezen op de ontwikkeling van een nieuw medicijn in de Verenigde Staten, waar hele positieve resultaten bij zitten. Dit medicijn is specifiek gericht op de kankermutatie die ik heb én richt zich op de hersenstam. Dit is het medicijn wat mij gaat genezen”, schrijft ze in een blogpost op de website van de stichting Help Mo Nu!.

„Wij doen er alles aan om het medicijn hoe dan ook te verkrijgen en momenteel zijn er dan ook meerdere partijen bezig om ervoor te zorgen dat ik dit medicijn kan verkrijgen en gebruiken.” Het is niet zeker of Shymo daadwerkelijk naar de VS af moet reizen, of dat het medicijn naar Nederland komt. Wat wel zeker is, is dat het medicijn niet vergoed wordt door de verzekering en dus ontzettend veel geld gaat kosten.

Doel

„Met enkel de onvoorwaardelijke liefde en steun van mijn familie en vrienden red ik het deze keer niet”, aldus Shymo in haar blogpost. Via de website en instagrampagina van de stichting wordt iedereen op de hoogte gehouden van Shymo’s strijd. Het streefbedrag van Help Mo Nu! is 300.000 euro. Inmiddels is er al ruim 46.000 opgehaald.