Man rijdt honderden kilometers: ’Even weg van gezin’

Launceston - Een weggebruiker is zondag in Launceston, Groot-Brittannië, aan de kant gezet om hem te vragen wat hij ging doen. Men mag daar wegens corona namelijk alleen de straat op als het echt noodzakelijk is en dat wilden de agenten controleren. De man antwoordde dat hij meer dan 270 kilometer reed om ’even weg te zijn van vrouw en kinderen’.