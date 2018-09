Energiebedrijf trekt drugscontrolebeleid in

Uniper wilde alcohol- en drugstesten inzetten om onveilige situaties te voorkomen. Daarbij zouden de uitkomsten van adem- en wangslijmtesten worden vastgelegd. Wie niet mee wilde werken zou een gesprek met de leidinggevende krijgen en liep het risico op een andere positie te worden geplaatst. Het bedrijf wilde ook drugshonden inzetten om te controleren of medewerkers drugs bij zich hadden.

’Noodzaak niet duidelijk’

„De noodzaak van een dergelijke verregaande en intimiderende beleidsmaatregel heeft het energiebedrijf niet aangetoond. Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het energiebedrijf had ook plannen om werknemers te vragen om hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden. Maar ook dit is volgens de AP in strijd met de wet.