Held Hotel Rwanda: ’Ik ben gemarteld’

Paul Rusesabagina, de man die de beroemde film Hotel Rwanda inspireerde, heeft tijdens de genocide in Rwanda aan meer dan 1000 Tutsi’s het leven gered, maar staat nu terecht voor terrorisme in zijn land. Ⓒ Foto ANP/HH

KIGALI - Uit een beëdigde verklaring blijkt dat Paul Rusesabagina, wiens verhaal de film Hotel Rwanda inspireerde, door Rwandese gevangenisautoriteiten zou zijn gemarteld. De voormalige hotelmanager die tijdens de genocide van 1994 meer dan 1200 Tutsi’s redde door hen op te vangen in het hotel dat hij onder zijn hoede had, zit sinds eind augustus vast in Kigali op verdenking van terrorisme.