’Asielzoekers boos over slecht eten in Haags hotel’

De gemeente Den Haag en de eigenaren van het restaurant reageren verrast, meldt het AD. Het restaurant zegt er alles aan te doen om het de asielzoekers naar hun zin te maken. Een deel van de groep zou na ’een goed gesprek’ weer aan het eten zijn gegaan. Een groot deel van de asielzoekers zou uit Syrië komen.

Een van de tachtig asielzoekers die in het hotel verblijven, zegt dat er een hongerstaking gaande is. Vrijwel alle bewoners van het Teleporthotel in Den Haag zouden namelijk erg ontevreden zijn over het eten dat ze krijgen. ,,Het is elke dag hetzelfde. Elke dag rijst en kip’’, zegt een moeder.

,,De helft van het eten gaat in de prullenbak’’, zegt een man volgens het AD. ,,Ik droom zelfs over rijst tegenwoordig. En als we erover klagen, dan luisteren ze niet eens naar ons.’’

De eigenaren van het restaurant in het hotel reageren verbaasd op de klachten. Het menu van de afgelopen maand en van deze week, zou zeer gevarieerd zijn. Er staan volgens het restaurant zelfs Syrische gerechten op, die met recepten van de mensen in het hotel zelf zijn bereid.