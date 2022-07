Waarom de Russen zelfs 400 km van het front Oekraïners zoals 4-jarige Liza de dood injagen

Buitenland

Nieuw rapport over oorlogsmisdaden in Oekraïne: ’Burgers door Russen verminkt in kelder’

Een internationaal onderzoek zou nieuw bewijsmateriaal verzameld hebben van oorlogsmisdaden begaan door het Russische leger in Oekraïne. Het rapport, opgesteld door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), spreekt over meervoudige schending van de mensenrechten en marteling.