Fraai weer verwacht tijdens avondvierdaagse

Tijdens het startsignaal is het vrij warm met temperaturen die in een groot deel van het land uitkomen tussen 18 en 24 graden. Alleen aan zee is het een stuk frisser, en in het oosten van het land kan lokaal een stevige onweersbui losbarsten.

Later in de week wordt het vanwege een koele noordenwind kouder. De temperatuur ligt dan rond de 11 en 16 graden. Wel blijft het droog en schijnt de zon regelmatig. Op de laatste twee dagen kunnen de lopers weer rekenen op mooi weer. Het kwik kan in de avonduren op sommige plekken zelfs de 17 graden aantikken.

Ondanks dat de zon tijdens de meeste avonden deze week flink schijnt is insmeren over het algemeen niet nodig, zegt Weeronline. In de avonduren staat de zon zo laag aan de horizon dat een onbeschermde huid bijna niet meer kan verbranden.