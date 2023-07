Premium Het beste van De Telegraaf

’Zo ga je toch niet met nabestaanden om?’ Astrid kwam er door bankafschrift achter dat de man die haar zoon doodreed was opgepakt

Door Gerda Frankenhuis en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Astrid van Schaick verloor haar zoon Geordi en kwam er bij toeval achter dat de voortvluchtige dader was opgepakt. „Kil.” Ⓒ Thijs Rooimans

Slachtoffers of nabestaanden moeten altijd worden geïnformeerd als een dader na een ontsnapping, vlucht of vrijlating wordt gearresteerd. Die oproep doet Slachtofferhulp Nederland, die vindt dat daarvoor de wet moet worden aangepast. Nu gebeurt dat niet altijd, wat veel verwarring en verdriet veroorzaakt bij slachtoffers en hun naasten. „Ik was verbijsterd dat ik er zelf achter moest komen dat de man die mijn zoon doodreed eindelijk vastzat.”