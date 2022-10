Grote brand in shoarmazaak Haarlem

Ⓒ VLN Nieuws - Sam de Joode

HAARLEM - In een shoarmazaak in Haarlem is maandagochtend een grote brand uitgebroken. Twee mensen zijn uit het pand gehaald, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, de ander is naar het ziekenhuis vervoerd.