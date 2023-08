Man eist 5 miljoen dollar nadat pizza niet genoeg gehakt en bonen had

Een Amerikaanse man eist maar liefst 5 miljoen dollar, omgerekend ruim 4,5 miljoen euro, omdat zijn pizza er niet uitzag zoals in de advertenties het geval was. Dat meldt The Washington Post. Frank Siragusa uit New York heeft de zaak in kwestie aangespannen tegen de populaire keten Taco Bell.

Beeld ter illustratie: logo van Taco Bell. Ⓒ ANP / HH