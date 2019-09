Amsterdams museum doet ’Gouden Eeuw’ in de ban

Volgens Tom van der Molen, conservator van het museum, is de term Gouden Eeuw gekoppeld aan nationale trots en worden „de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel” genegeerd. In een verklaring stelt het museum afstand te doen van de term ‘Gouden Eeuw’ „om andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken.”

Het Amsterdam Museum wil niemand voor het hoofd stoten. „Daarom geeft het Amsterdam Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden.”

Het voornemen stuit op sociale media op verzet. Zo stellen verschillende twitteraars dat een naamswijziging de geschiedenis geen haar verandert.

Op 29 september is er een symposium over welke verhalen er over de zeventiende eeuw - de tijd dat Nederland economisch en militair een wereldmacht was en internationaal meetelde in de handel - zouden moeten worden verteld, door wie en hoe.