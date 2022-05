Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdam ontwaakt met een kater na verlies Feyenoord: ’Ronduit knudde’

Het Stadhuisplein in Rotterdam werd donderdag, een dag na de verloren Europese finale van Feyenoord in Tirana, alweer schoongemaakt. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Na de ondergang van Feyenoord tegen AS Roma in het Albanese Tirana wordt Rotterdam donderdagochtend met een kater wakker. Na de wedstrijd arresteerde de Rotterdamse politie bij rellen 72 mensen, maar op wat terneergeslagen supporters en schoonmaakploegen na is het rustig in de havenstad op de ’day after’.