Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon aangehouden

Bannon gold voorheen als een van de belangrijkste adviseurs van president Donald Trump. Hij wordt nu in verband gebracht met het oplichten van honderdduizenden mensen via de crowdfundingsactie We Build the Wall (wij bouwen de muur), om geld op te halen voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten.

Die crowdfundingsactie, die via internet liep, leverde volgens de autoriteiten zo’n 25 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) op. Geldschieters kregen te horen dat al hun donaties besteed zouden worden aan de bouw van de muur. Justitie zegt dat een deel van het geld is verduisterd.