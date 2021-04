Opmars van de Grünen

Annalena Baerbock, de nieuwe leider van de Duitse Groenen, wil regeren, desnoods met de conservatieven van het CDU. Ⓒ foto AFP

BERLIJN - De Groene milieupartij is hard op weg in Duitsland de macht te grijpen. Deze week presenteerde de oppositiepartij vol trots haar lijsttrekker Annalena Baerbock (40). En verraste vriend en vijand door kanselier Merkels kwakkelende conservatieven voor het eerst in de peilingen voorbij te streven.