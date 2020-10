IS-aanhanger (20) opgepakt na doodsteken toerist in Dresden

De 20-jarige Syriër zou in 2015 naar Duitsland gekomen zijn, zo meldt Der Spiegel. Sinds het begin van de zomer van 2017 zou hij zich ingelaten hebben met IS en ook leden hebben gerekruteerd. Ook zocht hij op internet naar informatie over het maken van een bomgordel. In de gevangenis radicaliseerde hij mogelijk verder.

De man was pas vijf dagen op vrije voeten voordat hij opnieuw toesloeg.