Nederland herdenkt en viert einde slavernij

Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam.

AMSTERDAM - Het einde van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt maandagmiddag herdacht en gevierd in Amsterdam. De herdenking vindt plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Minister Wouter Koolmees en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houden een toespraak.