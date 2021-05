Pand in Hilversum waar mogelijk explosief is gevonden vergrendeld

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het mogelijke explosief afgevoerd. In de omgeving is onderzoek gedaan. De buurt is korte tijd afgesloten geweest voor bewoners. Volgens de Gooi- en Eemlander gaat het mogelijk om een granaat.

De Forensische Opsporing doet verder onderzoek op de locatie waar het voorwerp gevonden werd.

